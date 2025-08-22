Айзейя Майк завершает переговоры о переходе в «Баварию»
«Бавария» подпишет Айзейю Майка.
«Партизан» сообщил о расставании с 28-летним форвардом (203 см) после года сотрудничества.
Майк завершает переговоры по контракту с «Баварией» и продолжит выступать в Евролиге.
В прошедшем турнире он набирал 3,9 очка и 2,4 подбора за 15,3 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
