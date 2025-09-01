Йоханнес Фойгтманн завершил выступление на Евробаскете, центровому потребуется операция

Германия осталась без одного из центровых.

Игрок «Баварии» Йоханнес Фойгтманн , которого называли одним из лидеров раздевалки, провел только два матча на Евробаскете-2025, набирая 1,5 очка, 3 подбора и 2,5 передачи за 16,4 минуты в среднем.

У Фойгтманна начались проблемы с коленом. Баскетболист вернулся в Германию на обследование, которое показало необходимость хирургического вмешательства. 32-летний центровой завершил выступление на чемпионате.