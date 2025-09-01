1

Йоханнес Фойгтманн завершил выступление на Евробаскете, центровому потребуется операция

Германия осталась без одного из центровых.

Игрок «Баварии» Йоханнес Фойгтманн, которого называли одним из лидеров раздевалки, провел только два матча на Евробаскете-2025, набирая 1,5 очка, 3 подбора и 2,5 передачи за 16,4 минуты в среднем.

У Фойгтманна начались проблемы с коленом. Баскетболист вернулся в Германию на обследование, которое показало необходимость хирургического вмешательства. 32-летний центровой завершил выступление на чемпионате.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoсборная Германии
Йоханнес Фойгтманн
травмы
logoЕвробаскет-2025
logoБавария
