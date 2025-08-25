«Бавария» сообщила о подписании Айзейи Майка
Айзейя Майк продолжит карьеру в «Баварии».
28-летний форвард (203 см) перебрался в Германию из сербского «Партизана».
Майк продолжит выступление в Евролиге. В прошедшем турнире он набирал 3,9 очка и 2,4 подбора за 15,3 минуты в среднем.
Баскетболист принимает участие в чемпионате Америки-2025 в составе сборной Канады.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2075 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Баварии»
