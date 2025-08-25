«Бавария» сообщила о подписании Айзейи Майка

Айзейя Майк продолжит карьеру в «Баварии».

28-летний форвард (203 см) перебрался в Германию из сербского «Партизана ».

Майк продолжит выступление в Евролиге . В прошедшем турнире он набирал 3,9 очка и 2,4 подбора за 15,3 минуты в среднем.

Баскетболист принимает участие в чемпионате Америки-2025 в составе сборной Канады.