Александр Церковный: «Шансы удержать Бэйкона были, но не было времени»

Гендиректор «Зенита» объяснил расставание с одним из лидеров.

«Думаю, что шансы удержать Дуэйна Бэйкона , конечно, были, но не было времени. Мы поздно начали трансферную кампанию, потому что требовалось в первую очередь определиться с главным тренером. У таких мастеров и талантов, как Дуэйн, всегда есть рынок, и нам тяжело сейчас выдерживать конкуренцию с клубами Евролиги в подписании игроков.

Бэйкон – суперталант. Оценивать его по какой-то шкале было бы не очень объективно. Провести на одном уровне все матчи сезона, когда их 60, практически невозможно. Бэйкон выдавал и потрясающие игры, когда по 10-балльной шкале можно было ставить 20, и были матчи, когда игра у него не шла. То, что игрок по итогам регулярного чемпионата безоговорочно удостоился титула MVP, этим все сказано. Особенно если учесть, что это был дебютный сезон в Единой лиге и в России и ему требовалась адаптация», – сказал Церковный .

В прошлом сезоне 29-летний Бэйкон стал MVP «регулярки» Единой лиги ВТБ и обновил рекорд чемпионата по количеству очков за сезон (1022). В среднем игрок набирал 17,6 очка, 3,9 подбора и 2,2 передачи.

Летом форвард присоединился с «Дубаю» из ОАЭ, который в следующем сезоне дебютирует в Евролиге.