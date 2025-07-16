«Дубай» сообщил о подписании Дуэйна Бэйкона
Дуэйн Бэйкон перешел в «Дубай».
29-летний форвард провел сезон-2024/25 в «Зените», став MVP регулярного сезона Лиги ВТБ и обновив рекорд чемпионата по количеству очков за сезон (1022).
В среднем игрок набирал 17,6 очка, 3,9 подбора и 2,2 передачи.
«Бэйкон» уже выступал в Евролиге за «Монако» и «Панатинаикос» и теперь поможет «Дубаю» в его дебютном турнире.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Дубая»
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