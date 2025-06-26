Дуэйн Бэйкон – болельщикам «Зенита»: «Это не прощание – это «до скорой встречи»

Дуэйн Бэйкон обратился к болельщикам «Зенита».

«Спасибо вам, друзья. Мне искренне жаль, что я не смог встретиться с болельщиками. Я по-настоящему благодарен за возможность, которую вы мне дали, – вы приняли меня с открытым сердцем, и этот сезон изменил мою жизнь. Этот клуб потрясающий, он сделал для нас все, о чем можно было просить, на всех уровнях.

Я хочу поблагодарить каждого из вас. Это не прощание – это «до скорой встречи». Я всегда буду с вами. Спасибо вам. Я навсегда – «Зенит», – передает слова американского форварда пресс-служба «Зенита ».