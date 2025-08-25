Дуэйн Бэйкон: «Провел отличный сезон в России, теперь хорошо себя чувствую и воодушевлен возвращением в Евролигу»

Дуэйн Бэйкон прокомментировал переезд в «Дубай».

«Хорошо себя чувствую. Только что провел отличный сезон в России, воодушевлен возможностью вернуться в Евролигу . У меня уже были успехи в турнире, но теперь я готов двигаться дальше.

Был в «Монако» в их первый год в Евролиге. Здесь похожая ситуация. Достаточно таланта, есть все, что нужно. Персонал, город, все здорово.

Никто не ждал команду в Евролиге. Но теперь здесь собран правильный состав, чтобы побеждать.

От меня не требуют чего-то необычного. Мой баскетбол универсален. Так что я буду делать то, что необходимо. Хочу побеждать любой ценой.

Основная цель – добраться до плей-офф в первый год, чтобы заявить о себе. Конечно, мечтаю о титуле», – заключил бывший форвард «Зенита».