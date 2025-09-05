  • Спортс
2

Патрик Беверли: «Кавай впахивает невероятно много. Возможно, именно поэтому ему так трудно оставаться здоровым»

Беверли встал на защиту Ленарда.

Ранее обозреватель ESPN Стивен Эй Смит на фоне недавнего скандала назвал Ленарда «ходячей дырой в табеле учета рабочего времени».

«Когда дело доходит до тренировок на баскетбольной площадке, я никогда не видел никого, кто бы даже приблизился к Каваю Ленарду в том, что касается работы над своими навыками. Возможно, именно поэтому ему так трудно оставаться здоровым, потому что он впахивает невероятно много. Так что да, он другой. Он настоящая машина», – подчеркнул бывший товарищ по команде Ленарда.

Беверли рассказал о своем опыте совместных тренировок с Ленардом, добавив, что, хотя он и считает себя трудолюбивым игроком, форвард «Клипперс» превзошел его.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Патрика Беверли
