Джефф Тиг: «Вполне допускаю, что Бен Симмонс завершит карьеру. Он превратился в посмешище»

Джефф Тиг считает, что Бену Симмонсу следует заканчивать с баскетболом.

«Вполне допускаю, что Бен Симмонс завершит карьеру. Легко себе это представляю.

Он заработал 203 миллиона долларов, это очень много. Ну а сейчас он просто закончился. Был бы рад, если бы он сел с нами и поговорил, потому что да, это похоже на конец. Все кончено. Вы видели его на площадке? Он больше не может нормально двигаться, он бегает, как эти виртуальные товарищи в 2K.

Симмонс бегает как человек с проблемной спиной. Он нездоров. Раньше мне было все равно, но сейчас понимаю, что он и правда травмирован.

Эффективность Симмонса строилась на том, как он разгонял атаки, но больше он так уже не может. В этом и заключалась вся его игра. Не уверен, что Бен способен делать это снова.

Пора завязывать с этим, чтобы не быть посмешищем. Сейчас он просто ходячая шутка», – считает экс-игрок НБА .