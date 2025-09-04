Лука Дончич объяснил свое отсутствие на исполнении гимна перед матчем с Израилем: «Мне срочно нужно было в туалет»
Звезда «Лейкерс» пропустил предматчевую церемонию по физиологическим причинам.
Потому что мне нужно было кое-что сделать в туалете. Не знаю, зачем вам это вообще знать. Я бы ни за что не пропустил гимн, , но это было срочно. Я не мог ждать до перерыва», – поделился 26-летний баскетболист.
Вернувшись на площадку, Дончич провел выдающуюся игру, помог своей сборной обыграть Израиль и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Словении.
