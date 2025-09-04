Лука Дончич стал лучшим бомбардиром в истории сборной Словении
Защитник «Лейкерс» превзошел достижение Горана Драгича.
В матче против Израиля Лука Дончич набрал 37 очков, сделал 11 подборов и 9 передач, почти оформив трипл-дабл за турнир (что стало бы уникальным достижением).
Даже без трипл-дабла Дончич сумел переписать историю: он стал лучшим бомбардиром сборной Словении, набрав 1100 очков за национальную команду в международных соревнованиях.
Ранее рекорд принадлежал защитнику Горану Драгичу, MVP Евробаскета-2017 и экс-игроку НБА, в активе которого было 1 095 очков.
