Луке Дончичу не хватило одной передачи, чтобы стать первым игроком в истории Евробаскета с двумя трипл-даблами на турнире
Лука Дончич был в шаге от исторического трипл-дабла в матче против Израиля.
Звездный игрок «Лейкерс» мог стать первым игроком в истории Евробаскета с двумя трипл-даблами на одном турнире.
В последнем матче группового этапа против Израиля он набрал 37 очков, сделал 11 подборов и отдал 9 передач, обеспечив победу Словении со счетом 106:96.
Свой первый трипл-дабл Дончич оформил в матче с Бельгией, став всего пятым игроком в истории Евробаскета, кому это удалось.
