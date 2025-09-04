Луке Дончичу не хватило одной передачи, чтобы стать первым игроком в истории Евробаскета с двумя трипл-даблами на турнире

Лука Дончич был в шаге от исторического трипл-дабла в матче против Израиля.

Звездный игрок «Лейкерс » мог стать первым игроком в истории Евробаскета с двумя трипл-даблами на одном турнире. В последнем матче группового этапа против Израиля он набрал 37 очков, сделал 11 подборов и отдал 9 передач, обеспечив победу Словении со счетом 106:96. Свой первый трипл-дабл Дончич оформил в матче с Бельгией, став всего пятым игроком в истории Евробаскета, кому это удалось.