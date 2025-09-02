Дени Авдия о матче против Словении: «У нас есть отличный план против Дончича»

Форвард сборной Израиля Дени Авдия поделился планами на матч со Словенией.

«Я думаю, Лука очень хороший и талантливый игрок. Словения во многом зависит от него, он их главная атакующая угроза. Но у нас есть отличный план и тренер, который знает, как подготовить нас к игре.

Я уже много раз играл против него, и этот матч не станет исключением. Мы выйдем агрессивно и постараемся победить. Лука очень разносторонний игрок, его непросто остановить, но я верю в нашу команду», – сказал игрок сборной Израиля и «Портленда».

Матч Сборной Словении и Израиля пройдет 4 сентября.