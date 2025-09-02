3

Дени Авдия о матче против Словении: «У нас есть отличный план против Дончича»

Форвард сборной Израиля Дени Авдия поделился планами на матч со Словенией.

«Я думаю, Лука очень хороший и талантливый игрок. Словения во многом зависит от него, он их главная атакующая угроза. Но у нас есть отличный план и тренер, который знает, как подготовить нас к игре.

Я уже много раз играл против него, и этот матч не станет исключением. Мы выйдем агрессивно и постараемся победить. Лука очень разносторонний игрок, его непросто остановить, но я верю в нашу команду», – сказал игрок сборной Израиля и «Портленда».

Матч Сборной Словении и Израиля пройдет 4 сентября.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
logoДени Авдия
logoсборная Израиля
logoЛука Дончич
logoсборная Словении
logoЕвробаскет-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дени Авдия признался, что отсутствие Тумани Камары на Евробаскете упрощает задачу для сборной Израиля
331 августа, 19:13
Дени Авдия и рывок Израиля в 4-й четверти нанесли Франции первое поражение на Евробаскете
231 августа, 17:49
Дени Авдия лишился половины переднего зуба
429 августа, 08:38Фото
Главные новости
Дрэймонд Грин и Лука Дончич больше всего жалуются арбитрам по мнению Де’Аарона Фокса
13 минут назад
Евробаскет-2025. Финляндия сыграет с Германией, Турция встретится с Сербией и другие матчи
226 минут назад
Новицки – Флэггу: «Учись у ветеранов, но найди свой подход, режим и стиль лидерства»
30 минут назад
Гершон Ябуселе о 36 очках: «Тренер и партнеры попросили меня чаще брать игру на себя»
45 минут назад
Леброн Джеймс побреет налысо стримера Кая Сената
2сегодня, 08:37
Светислав Пешич: «Игра с Турцией покажет наш нынешний уровень»
сегодня, 08:30
Пол Пирс: «Поставил бы на последний сезон Леброна Джеймса. Его время пришло»
6сегодня, 07:59
Эргин Атаман: «Алперен Шенгюн вышел на элитный уровень. Турция может доминировать в Европе следующие 5-6 лет»
сегодня, 07:46
Джанмарко Поццекко: «0:13 были полным провалом. Но мы не сдались»
1сегодня, 07:15
Джаред Маккейн рассчитывает провести полноценные сборы с «Сиксерс»
сегодня, 07:10
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Гомельский о скандале на расовой почве: «Дуракам и хамам не удастся испортить игры Евробаскета!»
1сегодня, 08:22
Член Зала славы имени Нейсмита тренер Джордж Равелинг умер в возрасте 88 лет
сегодня, 07:35
Всеволод Ищенко перенесет операцию и пропустит начало регулярного сезона Лиги ВТБ
сегодня, 06:59
«Пеликанс» просмотрят форварда Гаррисона Брукса
сегодня, 04:25
Лука Дончич подарил кроссовки Лукасу Подольски
2вчера, 20:49Фото
Майкл Портер: «Хотел бы, чтобы девушка убирала дом, занималась детьми и готовила»
10вчера, 20:36
Франк Ниликина продлил контракт с «Партизаном»
вчера, 19:08
Гэри Пэйтон II запускает лигу по скейтбордингу
1вчера, 17:44
Пэт Райли о Микки Арисоне: «Он спас мою тренерскую карьеру»
вчера, 15:20
«Уникаха» продлила контракт с центровым Дэвидом Кравишем
вчера, 13:35