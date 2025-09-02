Лука Дончич подарил кроссовки Лукасу Подольски

Звездный игрок «Лейкерс» и чемпион мира по футболу обменялись подарками.

Лука Дончич встретился с легендарным немецким футболистом Лукасом Подольски после победы сборной Словении над Исландией. Звезда «Лейкерс » и чемпион мира 2014 года пообщались, сделали совместное фото и обменялись подарками.

Словения обыграла Исландию со счетом 87:79 в четвертом туре группового этапа Евробаскета . Дончич стал самым результативным игроком матча, набрав 26 очков, сделав 7 подборов и 7 передач.