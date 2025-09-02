Фото
2

Лука Дончич подарил кроссовки Лукасу Подольски

Звездный игрок «Лейкерс» и чемпион мира по футболу обменялись подарками.

Лука Дончич встретился с легендарным немецким футболистом Лукасом Подольски после победы сборной Словении над Исландией. Звезда «Лейкерс» и чемпион мира 2014 года пообщались, сделали совместное фото и обменялись подарками.

Словения обыграла Исландию со счетом 87:79 в четвертом туре группового этапа Евробаскета. Дончич стал самым результативным игроком матча, набрав 26 очков, сделав 7 подборов и 7 передач.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт FIBA EuroBasket в соцсети X
logoсборная Словении
logoЛука Дончич
logoЛукас Подольски
logoЕвробаскет-2025
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сборная Словении использует наработки «Лейкерс»
10вчера, 06:07
Лука Дончич и Эдо Мурич продемонстрировали забавное упражнение
1 сентября, 15:45Видео
Эдо Мурич о трипл-дабле Луки Дончича: «Обычный рабочий день в офисе»
131 августа, 16:30
Главные новости
Демаркус Казинс: «Еще один титул, и Никола Йокич войдет в Топ-5 больших в истории»
3 минуты назад
Дрэймонд Грин и Лука Дончич больше всего жалуются арбитрам по мнению Де’Аарона Фокса
14 минут назад
Евробаскет-2025. Финляндия сыграет с Германией, Турция встретится с Сербией и другие матчи
227 минут назад
Новицки – Флэггу: «Учись у ветеранов, но найди свой подход, режим и стиль лидерства»
31 минуту назад
Гершон Ябуселе о 36 очках: «Тренер и партнеры попросили меня чаще брать игру на себя»
46 минут назад
Леброн Джеймс побреет налысо стримера Кая Сената
2сегодня, 08:37
Светислав Пешич: «Игра с Турцией покажет наш нынешний уровень»
сегодня, 08:30
Пол Пирс: «Поставил бы на последний сезон Леброна Джеймса. Его время пришло»
6сегодня, 07:59
Эргин Атаман: «Алперен Шенгюн вышел на элитный уровень. Турция может доминировать в Европе следующие 5-6 лет»
сегодня, 07:46
Джанмарко Поццекко: «0:13 были полным провалом. Но мы не сдались»
1сегодня, 07:15
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Гомельский о скандале на расовой почве: «Дуракам и хамам не удастся испортить игры Евробаскета!»
1сегодня, 08:22
Член Зала славы имени Нейсмита тренер Джордж Равелинг умер в возрасте 88 лет
сегодня, 07:35
Всеволод Ищенко перенесет операцию и пропустит начало регулярного сезона Лиги ВТБ
сегодня, 06:59
«Пеликанс» просмотрят форварда Гаррисона Брукса
сегодня, 04:25
Майкл Портер: «Хотел бы, чтобы девушка убирала дом, занималась детьми и готовила»
10вчера, 20:36
Франк Ниликина продлил контракт с «Партизаном»
вчера, 19:08
Гэри Пэйтон II запускает лигу по скейтбордингу
1вчера, 17:44
Пэт Райли о Микки Арисоне: «Он спас мою тренерскую карьеру»
вчера, 15:20
«Уникаха» продлила контракт с центровым Дэвидом Кравишем
вчера, 13:35
Стефан Йович: «Моя задача – показать молодым парням, что значит эта форма»
вчера, 13:21