Лука Дончич подарил кроссовки Лукасу Подольски
Звездный игрок «Лейкерс» и чемпион мира по футболу обменялись подарками.
Лука Дончич встретился с легендарным немецким футболистом Лукасом Подольски после победы сборной Словении над Исландией. Звезда «Лейкерс» и чемпион мира 2014 года пообщались, сделали совместное фото и обменялись подарками.
Словения обыграла Исландию со счетом 87:79 в четвертом туре группового этапа Евробаскета. Дончич стал самым результативным игроком матча, набрав 26 очков, сделав 7 подборов и 7 передач.
