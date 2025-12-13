«Милуоки» недавно навел справки насчет Зака Лавина

Лавин вызывает интерес у «Бакс».

По информации Сэма Эмика из The Athletic, не так давно «Милуоки » провел оценку защитника «Сакраменто » Зака Лавина (и интересовался им в прошлом).

Лавин мог бы помочь нескольким командам, претендующим на титул, но его высокая зарплата – 47,4 миллиона долларов в этом сезоне и опция игрока на 48,9 миллиона в следующем – делает переход практически невозможным без приложения какого-либо «подсластителя» (драфт-пиков или других активов) в обмен.

В этом сезоне 30-летний защитник в среднем набирает 20,6 очка, 3,1 подбора и 2,3 передачи за 33,6 минуты в 22 сыгранных матчах за «Кингз». Он продолжает оставаться одним из самых эффективных атакующих защитников НБА с показателем True Shooting выше 60%.