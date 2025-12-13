Кейонте Джордж обновил рекорд карьеры (39 очков) в победном матче против «Мемфиса»
Кейонте Джордж помог «Джаз» обыграть «Гриззлис», набрав 39 очков.
В матче против «Мемфиса» защитник «Юты» Кейонте Джордж записал на свой счет 39 очков, включая последние 6 очков команды, обеспечившие «Джаз» победу – 130:126.
Джордж обновил личный рекорд результативности, реализовав 12 из 20 бросков с игры, 5 из 9 трехочковых и 10 из 10 штрафных. Предыдущим рекордом защитника были 35 очков, набранные в матче против «Атланты» 6 апреля этого года.
В сегодняшней встрече счет был равным за минуту до конца (126:126). Джордж склонил чашу весов в пользу «Джаз», забив средний бросок и реализовав 2 из 2 штрафных.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
