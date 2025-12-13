Джейлен Дюрен о старте «Детройта» 20-5: «Мы – лучшая команда лиги и серьезно претендуем на чемпионский титул»

Дюрен: «Детройт» – лучшая команда лиги, серьезно претендует на чемпионский титул.

Сегодня «Детройт » уверенно обыграл «Атланту» (142:115), повторив рекорд НБА по количеству игроков в матче с минимум 7 очками (12).

Центровой «Пистонс» Джейлен Дюрен прокомментировал успешный старт команды, которая улучшила свой результат до 20-5.

«Это показывает всем что мы серьезно настроены побеждать, что мы серьезно претендуем на чемпионский титул. Потому что именно ради этого мы все и делаем… Я считаю, что мы – лучшая команда в лиге, и мы собираемся продолжать это доказывать», – сказал центровой.

22-летний Дюрен проводит лучший сезон карьеры, набирая в среднем 18,8 очка (65,5% с игры) и 11,5 подбора за 21 сыгранный матч.