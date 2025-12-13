Дуэйн Уэйд о спортивном долголетии Леброна: «Даже его дочь успела увидеть, насколько он хорош»

Дуэйн Уэйд о спортивном долголетии Леброна Джеймса.

Прославленный игрок НБА Дуэйн Уэйд рассказал, что испытывает, наблюдая за игрой экс-одноклубника Леброна Джеймса в его 23-м сезоне.

Недавно 40-летняя суперзвезда «Лейкерс» исполнил яркий данк через Люка Корнета.

«Не каждому выпадает возможность получить такое благословение, такое здоровье и все то, что получил Леброн. Больше всего мне в нем нравится то, что он ни разу не воспринимал ни один из своих моментов как должное. Некоторые люди воспринимают отведенное им время как должное, но Леброн использовал его по максимуму.

Я знаю, сейчас говорят: «Он старый, ему пора на пенсию». Но я определенно буду по нему скучать. Я буду скучать по тому, каким великим он был для нашей любимой игры, как на нее влиял. Так что стараюсь наслаждаться этими его моментами. Мы не знаем, когда наступит последний. Ну а пока мы видим, что он все еще может исполнять эти безумные постер-данки, и даже его дочь выросла и получила возможность может увидеть, что ее отец – выдающийся игрок», – констатировал 3-кратный чемпион НБА.