Купер Флэгг – единственный 18-летний в истории НБА, кто провел матч с 20+ очками и 5+ передачами без потерь

Флэгг стал автором уникального достижения.

Сегодня новичок «Далласа » Купер Флэгг набрал 22 очка (10 из 16 с игры), 5 подборов и 8 передач без потерь в победной игре с «Бруклином» (119:111).

Флэгг является единственным 18-летним игроком в истории НБА , кому удалось провести игру с 20+ очками и 5+ передачами без потерь. На счету 1-го номера драфта-2025 таких матчей уже два.