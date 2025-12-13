Купер Флэгг – единственный 18-летний в истории НБА, кто провел матч с 20+ очками и 5+ передачами без потерь
Флэгг стал автором уникального достижения.
Сегодня новичок «Далласа» Купер Флэгг набрал 22 очка (10 из 16 с игры), 5 подборов и 8 передач без потерь в победной игре с «Бруклином» (119:111).
Флэгг является единственным 18-летним игроком в истории НБА, кому удалось провести игру с 20+ очками и 5+ передачами без потерь. На счету 1-го номера драфта-2025 таких матчей уже два.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
