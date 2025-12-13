«У всего, включая наши повторяющиеся ошибки, есть срок годности». «Лейкерс» могут внести изменения в состав из-за проблем в защите

«Лейкерс» готовы отреагировать на проблемы в защите.

По словам главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика, команда может решиться на изменения в составе из-за повторяющихся ошибок в защите.

«Мы рассматриваем все варианты. Следует серьезно отнестись к тому, что сейчас происходит. У всего, включая наши повторяющиеся ошибки, есть свой срок годности. И наступает момент, когда нужно вносить изменения, поэтому да, мы рассматриваем этот вопрос.

Я верю в тех девятерых парней, которые у нас сейчас есть. Мы, по сути, играем той самой группой, которой играли большую часть прошлогоднего сезона, когда были лучшей защитой в лиге. Заменив только Деандре Эйтона на Джексона.

Возвращение в ротацию Вандербилта? Если ничего не изменится, он получит шанс», – заявил Редик.