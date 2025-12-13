  • Спортс
11

Жорди Фернандес о Егоре Дёмине: «Он должен играть лучше, иначе его время на площадке заберет кто-то другой»

Фернандес отметил, что игровое время Дёмина не гарантировано.

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин вышел в стартовом составе на матч против «Далласа» и отыграл 18 минут, набрав 3 очка (1 из 7 с игры, 1 из 4 из-за дуги), 1 подбор, 1 передачу при 2 потерях и 2 перехвата.

После игры главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес заявил, что время Дёмина на паркете может сократиться, если он не поднимет свой уровень игры.

«Он должен играть лучше, иначе будет меньше находиться на площадке. Кто-то другой воспользуется этим и заберет его минуты», – сказал Фернандес.

«Бруклин» проиграл «Далласу» (111:119), потерпев второе поражение за последние пять матчей, и занимает 13-е место в Восточной конференции (6-18).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Эрика Слейтера в соцсети X
