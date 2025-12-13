Кайри Ирвинг может вернуться в состав перед февральским перерывом на Матч звезд

Близкий к «Далласу» журналист назвал возможную дату камбэка Кайри Ирвинга.

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг может дебютировать в сезоне перед перерывом на Матч всех звезд, который состоится в феврале.

Об этом рассказал близкий к «Мэверикс» журналист Грант Афсет.

«Судя по тому, что я знаю и вижу, есть основания для оптимизма по поводу его возвращения перед перерывом на Матч всех звезд. Но в этом вопросе не может быть никаких гарантий», – отметил Афсет.

Кайри продолжает восстановление после разрыва передней крестообразной связки, полученного в марте.