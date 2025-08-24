«Нью-Йорк» и «Кливленд» связывались с Маликом Бизли

Два клуба НБА проявили интерес к Малику Бизли.

По информации HoopsHype, «Никс» и «Кавальерс» связывались с атакующим защитником, который по-прежнему находится в статусе свободного агента.

Оба клуба могут предложить Бизли только минимальный контракт. «Детройт », который сохранил права на игрока, может предложить стартовую зарплату до 7,2 млн долларов.

Примечательно, что вице-президент по баскетбольным операциям «Нью-Йорка » Герссон Росас, работая ранее в «Миннесоте», подписал с Бизли четырехлетний контракт на 60 млн долларов.

На днях стало известно, что Бизли больше не находится под следствием ФБР по делу о ставках и может продолжить выступление в НБА .