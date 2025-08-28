1

«Голден Стэйт», «Нью-Йорк» и «Миннесота» проявляют интерес к Малкольму Брогдону

Названы три команды, которым интересен свободный агент Малкольм Брогдон.

«В случае с Брогдоном затянувшаяся патовая ситуация «Голден Стэйт» с ограниченно свободным агентом Джонатаном Кумингой усугубила неловкое ожидание. Мы не узнаем, проявят ли «Уорриорз» более серьезный интерес к Брогдону, пока не прояснится состояние их состава и налоговый отчёт по налогу на роскошь после решения судьбы Куминги и последующих долгожданных подписаний, включая Эла Хорфорда, Де’Энтони Мелтона, Гэри Пэйтона II и выбранного во втором раунде драфта Уилла Ричарда. 

Мне сообщили, что Брогдон также попал в поле зрения «Никс» и «Тимбервулвз», которые также следят за ситуацией с Маликом Бизли. Ходят слухи, что «Вулвз» также активно прорабатывают финансовые детали, связанные с повторным подписанием контракта с Боунсом Хайлендом», – пишет инсайдер Джейк Фишер.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
