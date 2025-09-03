«Даллас» подписал с Пи Джей Вашингтоном контракт на 90 млн долларов
27-летний форвард «Маверикс» останется в клубе до 2030 года.
«Даллас» согласовали с Пи Джей Вашингтоном четырехлетнее соглашение на сумму 90 млн долларов – максимально возможное продление на данном этапе.
Контракт имеет пункт, запрещающий обмен игрока в первые шесть месяцев действия соглашения.
Без продления соглашения форвард получил бы статус неограниченно свободного агента в 2026.
В прошлом сезоне Пи Джей Вашингтоном в среднем набирал 14,5 очка и 7,7 подбора, став ключевым элементом оборонительной системы «Маверикс».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости