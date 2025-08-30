Джейлен Уильямс о том, как исправить Матч всех звезд: «Нужно играть чуть жестче»

Джейлен Уильямс объяснил, как спасти Матч всех звезд НБА.

«Думаю, его легко исправить. Все просто – нужно стимулировать жесткую игру, возможно, сделать матч короче и просто играть. Я почти не играл из-за формата. Нам дают всего пару четвертей, и все. Я словно не участвовал в матче.

Мы немного перегибаем палку. Мы пытаемся сделать игру интересной, хотя на самом деле все зависит только от нас – нужно играть чуть жестче. Думаю, именно этого хотят люди. Я готов это сделать. Люди не хотят смотреть, что происходит у боковой линии, они хотят смотреть на противостояние Леброна и Стефа», – сказал форвард «Оклахомы».