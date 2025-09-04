Женская НБА. «Атланта» обыграла «Лос-Анджелес», «Чикаго» справился с «Коннектикутом»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли два матча.
«Голден Стэйт» справился с «Нью-Йорком», «Финикс» победил «Индиану». Проигрыш «Фивер» гарантировал «Либерти» место в плей-офф.
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Лос-Анджелес – 86:75 (26:24, 27:17, 18:19, 15:15)
АТЛАНТА: Ховард (19 + 5 передач), Джонс (16 + 13 подборов), Хиллмон-Бэйкер (15 + 7 подборов), Колдуэлл (14 + 8 подборов), Кэнэда (10 + 10 передач)
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Хэмби (21 + 9 подборов), Плам (18 + 7 передач), Джексон (15)
4 сентября. 2.30
Чикаго – Коннектикут – 88:64 (28:10, 14:17, 24:17, 22:20)
ЧИКАГО: Риз (18 + 13 подборов), Кардосо (16 + 5 подборов), Нерс (12), Бэнхэм (10), Уильямс (10)
КОННЕКТИКУТ: Чарльз (19), Риверс (16)
4 сентября. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости