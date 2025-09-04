0

Женская НБА. «Атланта» обыграла «Лос-Анджелес», «Чикаго» справился с «Коннектикутом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли два матча.

«Голден Стэйт» справился с «Нью-Йорком», «Финикс» победил «Индиану». Проигрыш «Фивер» гарантировал «Либерти» место в плей-офф.

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

АтлантаЛос-Анджелес – 86:75 (26:24, 27:17, 18:19, 15:15)

АТЛАНТА: Ховард (19 + 5 передач), Джонс (16 + 13 подборов), Хиллмон-Бэйкер (15 + 7 подборов), Колдуэлл (14 + 8 подборов), Кэнэда (10 + 10 передач)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Хэмби (21 + 9 подборов), Плам (18 + 7 передач), Джексон (15)

4 сентября. 2.30

Чикаго – Коннектикут – 88:64 (28:10, 14:17, 24:17, 22:20)

ЧИКАГО: Риз (18 + 13 подборов), Кардосо (16 + 5 подборов), Нерс (12), Бэнхэм (10), Уильямс (10)

КОННЕКТИКУТ: Чарльз (19), Риверс (16)

4 сентября. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
