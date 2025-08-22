Женская НБА. «Миннесота» сыграет в гостях с «Атлантой», «Лас-Вегас» примет «Финикс» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.
Лидер чемпионата «Миннесота» сыграет в гостях с «Атлантой», «Лас-Вегас» примет «Финикс».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Вашингтон
22 августа. 2.00
Атланта – Миннесота
22 августа. 2.30
Лас-Вегас – Финикс
22 августа. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
