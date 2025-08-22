  • Спортс
Женская НБА. «Миннесота» сыграет в гостях с «Атлантой», «Лас-Вегас» примет «Финикс» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

Лидер чемпионата «Миннесота» сыграет в гостях с «Атлантой», «Лас-Вегас» примет «Финикс».

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Вашингтон

22 августа. 2.00

Нью-ЙоркЧикаго

22 августа. 2.00

Атланта – Миннесота

22 августа. 2.30

Лас-Вегас – Финикс

22 августа. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
