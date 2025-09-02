Женская НБА. 27+11 Хэмби помогли «Лос-Анджелесу» одолеть «Сиэтл», «Миннесота» разгромила «Даллас» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

«Лос-Анджелес» обыграл «Сиэтл» благодаря 27 очкам (13 из 18 с игры) и 11 подборам форварда Дирики Хэмби. Лидирующая «Миннесота» разгромила «Даллас », российская центровая «Линкс» Мария Клюндикова отметилась 4 очками, 7 подборами, 2 перехватами и 1 блок-шотом за 20 минут на паркете. Женская НБА Регулярный чемпионат Коннектикут – Атланта - 76:93 (21:23, 27:19, 18:25, 10:26) КОННЕКТИКУТ : Чарльз (22 + 8 подборов), Ласан (17), Мэбри (12), Риверс (10) АТЛАНТА : Ховард (23), Грэй (17 + 5 подборов), Хиллмон-Бэйкер (17 + 6 подборов + 6 передач), Кэнэда (15), Джонс (10 + 11 подборов) 1 сентября . 20.00 Миннесота – Даллас – 96:71 (25:21, 23:20, 23:18, 25:12) МИННЕСОТА : Коллиер (25 + 3 блок-шота), Хайдеман (20 + 10 передач), Уильямс (15 + 9 передач), Клюндикова (4 + 7 подборов + 2 перехвата + 1 блок-шот), Косу (2 + 2 подбора + 2 передачи). ДАЛЛАС : Бекерс (17), Миллер (12), Оконкво (12 + 3 перехвата), Сигрист (12). 2 сентября . 3.00 Сиэтл – Лос-Анджелес – 85:91 (25:20, 28:19, 20:29, 12:23) СИЭТЛ : Диггинс (21 + 6 передач), Огвумике (21 + 3 перехвата), Магбегор (11 + 5 подборов + 6 передач). ЛОС-АНДЖЕЛЕС : Хэмби (27 + 11 подборов + 3 перехвата), Джексон (23), Плам (14 + 7 передач + 3 перехвата). 2 сентября . 5.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.