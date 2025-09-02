  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Женская НБА. 27+11 Хэмби помогли «Лос-Анджелесу» одолеть «Сиэтл», «Миннесота» разгромила «Даллас» и другие результаты
1

Женская НБА. 27+11 Хэмби помогли «Лос-Анджелесу» одолеть «Сиэтл», «Миннесота» разгромила «Даллас» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

«Лос-Анджелес» обыграл «Сиэтл» благодаря 27 очкам (13 из 18 с игры) и 11 подборам форварда Дирики Хэмби.

Лидирующая «Миннесота» разгромила «Даллас», российская центровая «Линкс» Мария Клюндикова отметилась 4 очками, 7 подборами, 2 перехватами и 1 блок-шотом за 20 минут на паркете.

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Атланта - 76:93 (21:23, 27:19, 18:25, 10:26)

КОННЕКТИКУТ: Чарльз (22 + 8 подборов), Ласан (17), Мэбри (12), Риверс (10)

АТЛАНТА: Ховард (23), Грэй (17 + 5 подборов), Хиллмон-Бэйкер (17 + 6 подборов + 6 передач), Кэнэда (15), Джонс (10 + 11 подборов)

1 сентября. 20.00

Миннесота – Даллас – 96:71 (25:21, 23:20, 23:18, 25:12)

МИННЕСОТА: Коллиер (25 + 3 блок-шота), Хайдеман (20 + 10 передач), Уильямс (15 + 9 передач), Клюндикова (4 + 7 подборов + 2 перехвата + 1 блок-шот), Косу (2 + 2 подбора + 2 передачи).

ДАЛЛАС: Бекерс (17), Миллер (12), Оконкво (12 + 3 перехвата), Сигрист (12).

2 сентября. 3.00

Сиэтл – Лос-Анджелес – 85:91 (25:20, 28:19, 20:29, 12:23)

СИЭТЛ: Диггинс (21 + 6 передач), Огвумике (21 + 3 перехвата), Магбегор (11 + 5 подборов + 6 передач).

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Хэмби (27 + 11 подборов + 3 перехвата), Джексон (23), Плам (14 + 7 передач + 3 перехвата).

2 сентября. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoженская НБА
результаты
logoКоннектикут жен
Даллас жен
Миннесота жен
logoАтланта жен
logoСиэтл жен
logoЛос-Анджелес жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майкл Портер: «Если бы мы, когда играли в старшей школе, вышли против команды всех звезд женской НБА, то... без обид, но тут говорить нечего»
14вчера, 05:59
Соня Ситрон побила рекорд Кейтлин Кларк по количеству игр с двузначным количеством очков в дебютный сезон
2вчера, 04:49Фото
Дуэйн Уэйд о Пейдж Бекерс: «Она станет одной из величайших»
31 августа, 17:03
Главные новости
Клэй Томпсон о трениях в «Уорриорз»: «У нас случались стычки в команде. Но все понимали, что такое происходит на фоне желания победить»
9 минут назад
Никола Йович: «Очень удивился, когда «Хит» достался Якучионис, потому что думал, что его возьмут в топ-10»
19 минут назад
Тайриз Халибертон впервые после травмы на ахилле начал исполнять штрафные броски
46 минут назадВидео
Василие Мицич, скорее всего, избежал серьезной травмы и сможет принять участие в игре с Турцией
вчера, 20:48
Марк Кьюбан: «Дети сейчас больше болеют за игроков, чем за команды. Соцсети изменят наш подход к продукту»
10вчера, 20:25
Евробаскет-2025. Германия разгромила Великобританию (120:57), Литва справилась с Финляндией и другие результаты
80вчера, 20:05
Василие Мицич ушел с площадки, получив сильный удар по ребрам
1вчера, 19:59Фото
Рокас Йокубайтис получил травму колена в матче с Финляндией
4вчера, 19:45Фото
Гершон Ябуселе: «Евролига становится лучше с каждым годом и уже не так далеко от НБА»
1вчера, 19:32
Кристапс Порзингис: «Предпочитаю матчи тренировкам, играл бы каждый день»
вчера, 19:20
Ко всем новостям
Последние новости
Дрейк сфотографировался с женой Стефа Карри после концерта. Пост стал популярным в соцсетях
28 минут назадФото
Эргин Атаман: «Наша главная цель – победить Сербию в финале»
вчера, 20:36
АЕК официально подтвердил контракт с Лукасом Лекавичюсом
вчера, 17:20Фото
Лука Дончич и Эдо Мурич продемонстрировали забавное упражнение
вчера, 15:45Видео
«Виртус» подписал 23-летнего центрового Алиу Диарра
вчера, 13:30Фото
Лукас Лекавичюс близок к переходу в греческий АЕК
вчера, 13:15
Марио Чалмерс: «Майами» нужен настоящий разыгрывающий. Хирро должен набирать очки»
вчера, 12:22
Дэмиан Лиллард подарил участникам своего тренировочного лагеря эксклюзивные кроссовки
2вчера, 11:43Фото
Тайрон Лю: «Каждый раз, когда у нас появлялся новый игрок Кобе хотел сыграть с ним один на один, чтобы показать: «Это моя команда»
вчера, 10:48
Новак Джокович: «Дал Богдановичу несколько советов, как восстановиться быстрее, но, похоже, на этот раз это не поможет»
1вчера, 10:26