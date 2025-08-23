Женская НБА. «Атланта» примет «Нью-Йорк», «Лас-Вегас» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.
«Нью-Йорк» (22-14) встретится с «Атлантой» (23-13), «Вашингтон» (16-20) примет «Лас-Вегас» (23-14).
Женская НБА
Регулярный чемпионат
23 августа. 21.00
Вашингтон – Лас-Вегас
23 августа. 22.00
Чикаго – Коннектикут
23 августа. 23.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?424 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
