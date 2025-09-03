0

«Фенербахче» подписал контракт с Армандо Бейкотом

Чемпион Евролиги усилился американским центровым.

«Фенербахче» объявил о подписании годичного контракта с Армандо Бейкотом. Американский центровой, проведший прошлый сезон в G-Лиге в составе «Мемфис Хастл» (16.8 очка и 9.5 подбора в среднем за игру), присоединится к чемпионам Евролиги.

25-летний игрок – воспитанник университета Северной Каролины, где выступал с 2019 по 2024 год. После того, как его не выбрали на драфте НБА 2024 года, он провел сезон в G-Лиге и теперь продолжит карьеру в Европе.

Подписание Бэйкота связано с травмой Жилсона Бангу, который порвал крестообразные связки выступая на Афробаскете.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
