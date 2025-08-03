Брэндон Бостон близок к переходу в «Фенербахче»
«Фенербахче» завершает подписание контракта с бывшим игроком НБА.
Атакующий защитник Брэндон Бостон (23 года, 198 см), выступавший в НБА четыре года, близок к подписанию соглашения с чемпионом Евролиги турецким «Фенербахче».
Ранее сообщалось, что Бостон близок к переходу в греческий «Олимпиакос».
В минувшем сезоне 51-й пик драфта-2021 выступал за «Новый Орлеан». В 42 матчах Бостон набирал в среднем 10,7 очка, 3,2 подбора и 2,2 передачи при 43,6% реализации с игры и 35% с трехочковой дистанции.
За четыре сезона в НБА (2021-24 – «Клипперс», 2024-25 – «Пеликанс») защитник сыграл 147 матчей со средними показателями в 7,5 очка, 2,2 подбора и 1,2 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
