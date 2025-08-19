«Фенербахче» заинтересован в подписании Кори Джозефа

Кори Джозеф может продолжить карьеру в Евролиге.

Турецкий «Фенербахче» очень заинтересован в подписании канадского разыгрывающего защитника, сообщает журналист Андреа Кальцони.

33-летний Джозеф все еще ждет предложения из НБА , но если предложений не поступит, «Фенербахче » попытается заполучить канадца.

Интерес к защитнику также проявляют «Црвена Звезда», «Олимпиакос» и «Партизан».

Джозеф провел прошлый сезон за «Орландо ». В 50 матчах он набирал в среднем 3,5 очка за 12,2 минуты.