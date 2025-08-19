0

«Фенербахче» заинтересован в подписании Кори Джозефа

Кори Джозеф может продолжить карьеру в Евролиге.

Турецкий «Фенербахче» очень заинтересован в подписании канадского разыгрывающего защитника, сообщает журналист Андреа Кальцони.

33-летний Джозеф все еще ждет предложения из НБА, но если предложений не поступит, «Фенербахче» попытается заполучить канадца.

Интерес к защитнику также проявляют «Црвена Звезда», «Олимпиакос» и «Партизан».

Джозеф провел прошлый сезон за «Орландо». В 50 матчах он набирал в среднем 3,5 очка за 12,2 минуты.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?434 голоса
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Андреа Кальцони в соцсети X
logoКори Джозеф
возможные переходы
logoНБА
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoФенербахче
logoчемпионат Турции
logoОрландо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Орландо» не воспользуется опциями в контрактах Кори Джозефа и Гэри Харриса
117 июня, 10:22
Главные новости
«Локомотив-Кубань» близок к подписанию Дайшона Пьера
34 минуты назад
Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Атлантой» и другие матчи
50 минут назад
Пол Джордж: «У Билли Донована не было плана на Кармело Энтони в «Оклахоме»
359 минут назад
Джон Уолл завершил карьеру в 34 года
10сегодня, 15:26Видео
Ариана Андонян станет генеральным менеджером фарм-клуба «Филадельфии» в G-лиге
сегодня, 15:10
Рик Карлайл и «Индиана» договорились о продлении контракта
2сегодня, 14:58
Эксперт Боб Райан: «Джейлен Браун хорош, но «Селтикс» повезет, если они займут 7-8 место»
8сегодня, 14:25
МБА-МАИ: «По завершении инцидента ждем Даниила Касаткина в команде»
сегодня, 14:10
«Жизнь очень странная штука». Итальянец рассказал о неожиданной встрече с Лукой Дончичем на автозаправке в Словении
сегодня, 14:03Фото
В США утонул 22‑летний игрок студенческой команды
сегодня, 13:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив‑Кубань» сыграет товарищеский матч с «Галатасараем»
21 минуту назад
Владимир Дячок: «Ждем расписания Лиги ВТБ, чтобы понимать, будет ли возможность в ноябре собирать сборную»
45 минут назад
«Майами» готов обменять Терри Розира «практически на что угодно»
5сегодня, 15:48
Стефано Тонут не сыграет за сборную Италии на Евробаскете-2025 из-за травмы
сегодня, 15:22
«Виртус» хочет завершить подписание Кая Джонса в течение двух дней
сегодня, 13:53
Владимир Дячок: «РФБ прорабатывает возможность проведения товарищеских матчей со сборной Египта в России»
сегодня, 13:43
Джейкоб Ченс станет главным тренером фарм-клуба «Сан-Антонио» в G-лиге
сегодня, 13:37
«Барселона» продлила контракт с Юссуфой Фаллем на следующий сезон
сегодня, 11:35
«Олимпиакос» продлил соглашение с Яннулисом Ларендзакисом до 2028 года
2сегодня, 10:49Фото
Стефен Карри хочет, чтобы Гэри Пэйтон II вернулся в «Голден Стэйт»
1сегодня, 10:34