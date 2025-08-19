«Фенербахче» заинтересован в подписании Кори Джозефа
Кори Джозеф может продолжить карьеру в Евролиге.
Турецкий «Фенербахче» очень заинтересован в подписании канадского разыгрывающего защитника, сообщает журналист Андреа Кальцони.
33-летний Джозеф все еще ждет предложения из НБА, но если предложений не поступит, «Фенербахче» попытается заполучить канадца.
Интерес к защитнику также проявляют «Црвена Звезда», «Олимпиакос» и «Партизан».
Джозеф провел прошлый сезон за «Орландо». В 50 матчах он набирал в среднем 3,5 очка за 12,2 минуты.
