«Фенербахче» подтвердил разрыв передней крестообразной связки у Жилсона Бангу
Жилсон Бангу выбыл из строя на длительный срок.
Ангольский центровой получил травму колена в четвертьфинале Афробаскета.
Бангу перебрался в «Фенербахче» из «Сарагосы» по ходу прошлого сезона и успел отыграть 10 матчей в Евролиге, набирая 2,7 очка и 1,8 подбора за 7 минут в среднем.
Клуб подтвердил разрыв передней крестообразной связки после обследования игрока в Стамбуле.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Фенербахче»
