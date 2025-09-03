«Фенербахче» подтвердил разрыв передней крестообразной связки у Жилсона Бангу

Жилсон Бангу выбыл из строя на длительный срок.

Ангольский центровой получил травму колена в четвертьфинале Афробаскета.

Бангу перебрался в «Фенербахче» из «Сарагосы» по ходу прошлого сезона и успел отыграть 10 матчей в Евролиге, набирая 2,7 очка и 1,8 подбора за 7 минут в среднем.

Клуб подтвердил разрыв передней крестообразной связки после обследования игрока в Стамбуле.