«Фенербахче» близок к подписанию американского центрового Армандо Бэйкота

Армандо Бэйкот может оказаться в «Фенербахче».

Центровой (25 лет, 211 см) провел 5 сезонов в студенческой лиге, после чего не был выбран на драфте-2024 НБА и оказался в лиге развития. Бэйкот набирал 18,2 очка, 9,5 подбора и 2,1 передачи за 31 минуту в среднем за фарм-клуб «Мемфиса».

«Фенербахче», который потерял Жилсона Бангу с разрывом передней крестообразной связки, предлагает «большому» однолетнее соглашение и возможность показать себя на уровне Евролиги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети греческого репортера Джорджа Заккаса
