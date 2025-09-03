«Фенербахче» близок к подписанию американского центрового Армандо Бэйкота

Армандо Бэйкот может оказаться в «Фенербахче».

Центровой (25 лет, 211 см) провел 5 сезонов в студенческой лиге, после чего не был выбран на драфте-2024 НБА и оказался в лиге развития. Бэйкот набирал 18,2 очка, 9,5 подбора и 2,1 передачи за 31 минуту в среднем за фарм-клуб «Мемфиса».

«Фенербахче », который потерял Жилсона Бангу с разрывом передней крестообразной связки, предлагает «большому» однолетнее соглашение и возможность показать себя на уровне Евролиги .