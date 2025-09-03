Никола Вучевич объявил о завершении карьеры в сборной после поражения от Великобритании

Форвард «Чикаго» попрощался со сборной Черногории после сенсационного вылета.

«Очень разочаровывающий результат. Хочу поздравить Великобританию с заслуженной победой. Сегодня они играли лучше и агрессивнее.

Мы делали слишком много ошибок на обеих сторонах площадки, совершали необдуманные броски. Не могли стабильно играть в защите.

Но иногда так бывает. Мне тяжело, что мы заканчиваем этот турнир именно так, ведь было бы здорово сыграть в следующем раунде.

В конце концов, я хочу поблагодарить моих партнеров по команде, всех тренеров, всех в Федерации и особенно болельщиков. Я буду скучать по игре за национальную команду.

Жаль, что все закончилось именно так. Пришло время новому поколению заявить о себе», – подчеркнул 34-летний центровой.

Сборная Черногории уступила Великобритании со счетом 83:89 и не смогла выйти в плей-офф Евробаскета . Вучевич стал самым результативным игроком встречи: 31 очко, 11 подборов и 7 передач.