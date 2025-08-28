Никола Вучевич: «Хочу остаться в «Чикаго» и побеждать здесь»

Центровой «Чикаго» раскрыл свои планы на будущее.

«Артурас [Карнишовас] всегда был со мной откровенен. Несколько недель назад, когда появились слухи о выкупе контракта, он написал мне, чтобы я не волновался и не верил сплетням.

Мне комфортно играть здесь, хочу помочь клубу построить победную культуру. Остался еще один год контракта. Посмотрим, останусь ли я или что-то изменится.

Но, конечно, я хотел бы остаться и побеждать с «Чикаго», – заявил центровой.