1

Никола Вучевич: «Хочу остаться в «Чикаго» и побеждать здесь»

Центровой «Чикаго» раскрыл свои планы на будущее.

«Артурас [Карнишовас] всегда был со мной откровенен. Несколько недель назад, когда появились слухи о выкупе контракта, он написал мне, чтобы я не волновался и не верил сплетням.

Мне комфортно играть здесь, хочу помочь клубу построить победную культуру. Остался еще один год контракта. Посмотрим, останусь ли я или что-то изменится.

Но, конечно, я хотел бы остаться и побеждать с «Чикаго», – заявил центровой.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4354 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
Артурас Карнишовас
logoЧикаго
logoНБА
logoНикола Вучевич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Вучевич: «Генеральный менеджер «Буллс» подтвердил, что слухи об обмене – неправда»
120 августа, 17:47
Никола Вучевич: «У меня почти нет сомнений, что начну сезон в «Чикаго»
19 августа, 09:29
«Лейкерс» следят за ситуацией с Николой Вучевичем
41 августа, 14:49
«Чикаго» не собирается в ближайшем будущем выкупать контракт Николы Вучевича
531 июля, 08:11
Главные новости
Лука Дончич стал первым игроком в истории Евробаскета, кому удалось набрать 30+ очков, 5+ передач и 5+ перехватов
114 минут назад
Женская НБА. 15 очков и 20 подборов Риз не спасли «Чикаго» от поражения в матче с «Финиксом», «Миннесота» проиграла «Сиэтлу» и другие результаты
53 минуты назад
Тайрон Лю: «Крис Пол научит наших молодых ребят работать»
6вчера, 21:07
31 очко Янниса Адетокумбо помогло сборной Греции обыграть Италию в стартовом матче Евробаскета
3вчера, 20:44
Евробаскет-2025. 34 очка Дончича не спасли Словению от проигрыша Польше, Грузия нанесла поражение Испании и другие результаты
120вчера, 20:42
Дарвин Хэм: «В НБА Яннис Адетокумбо постоянно с мячом, в сборной Греции у него немного другая роль»
вчера, 20:20
Док Риверс об игре сборной Греции: «Краду комбинации»
9вчера, 20:00
Док Риверс, Дарвин Хэм и Джон Хорст присутствуют на матче Греции против Италии
вчера, 19:32Фото
Тайрон Лю: «Если большую часть сезона будем здоровы, у нас будет шанс добиться чего-то особенного»
3вчера, 18:48
«Сакраменто» не подпишет Расселла Уэстбрука, если не освободит место в составе
вчера, 18:40
Ко всем новостям
Последние новости
Тим Леглер заменит Дорис Берк в ведущей комментаторской бригаде ESPN
235 минут назад
Василие Мицич о Йокиче: «Отличный парень, очень скромный, в этом он действительно уникален»
1вчера, 20:40
Маркифф Моррис: «В «Майами» меня конкретно подставили»
2вчера, 20:10
Заккари Рисаше: «Немного поговорил с Порзингисом, производит впечатление отличного парня»
вчера, 20:07
Исайя Кординье о сборной Франции: «Опасность исходит от каждого игрока»
вчера, 19:49
Генеральный менеджер НБА: «Анферни Саймонс станет лучшим бомбардиром «Селтикс»
1вчера, 19:40
Кэм Вудс станет ассистентом главного тренера «Оклахомы»
вчера, 19:19
Роберт Орри ответил Джеффу Тигу: «Ты не внес вклад даже в одно чемпионство»
6вчера, 19:05
Никола Вучевич: «Если смогу остаться в НБА до конца карьеры, это будет идеально»
вчера, 18:56
Юдонис Хаслем о ставке своих детей на его прощальный матч: «3,5 очка? Я что, четыре года тут сидел и курил?»
4вчера, 18:55