Никола Вучевич обновил рекорд эффективности за сборную, набрав 23+15 в победном матче со Швецией

Никола Вучевич помог Черногории одержать 1-ю победу на Евробаскете.

Центровой «Чикаго» провел успешный матч, обновив свой рекорд эффективности в играх за сборную (40).

На его счету 23 очка, 15 подборов, 4 передачи на 1 потерю, 2 перехвата и 3 блок-шота. Вучевич реализовал 9 из 15 бросков с игры, 3 из 4 трехочковых и 2 из 2 штрафных.

28 очков (10 из 20 с игры, 3 из 9 из-за дуги) защитника Пелле Ларссона не спасли Швецию от поражения со счетом 81:87.

Этот результат делает черногорцев фаворитами на 4-е место в группе за счет соперника в заключительном матче. Они сыграют с Великобританией, а Швеции предстоит встреча с Литвой.