Никола Вучевич: «Если смогу остаться в НБА до конца карьеры, это будет идеально»
Никола Вучевич заявил, что не планирует возвращаться из НБА в Европу.
«Хотелось бы оставаться в НБА как можно дольше. Думаю, я способен провести еще несколько очень хороших сезонов.
Очень рад, что прошлый сезон выдался очень удачным. Надеюсь, смогу остаться там еще на пару лет, а потом буду двигаться дальше.
Но если я смогу остаться в НБА до конца и завершить там карьеру, это будет идеально. Это лучшая лига. Я провел там всю жизнь», – сказал черногорский центровой «Чикаго».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketnews
