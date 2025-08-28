Никола Вучевич: «Если смогу остаться в НБА до конца карьеры, это будет идеально»

Никола Вучевич заявил, что не планирует возвращаться из НБА в Европу.

«Хотелось бы оставаться в НБА как можно дольше. Думаю, я способен провести еще несколько очень хороших сезонов.

Очень рад, что прошлый сезон выдался очень удачным. Надеюсь, смогу остаться там еще на пару лет, а потом буду двигаться дальше.

Но если я смогу остаться в НБА до конца и завершить там карьеру, это будет идеально. Это лучшая лига. Я провел там всю жизнь», – сказал черногорский центровой «Чикаго ».





