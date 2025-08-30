«Кавай тебя насилует, может, сменишься?» Джейлен Уильямс вспомнил о своих «добро пожаловать в НБА»-моментах
Уильямс поделился воспоминаниями из своего дебютного сезона.
«Мы играли против «Клипперс» и победили. У Кавая был ужасный матч. Я хорошо справился с его опекой. Набрал немного уверенности. Но это был бэк-ту-бэк (две игры за два дня).
В следующей игре он начал поливать через меня – 9 из 9. Во время тайм-аута Марк (Дэйгнолт) говорит: «Он тебя насилует, Джейлен. Может, сменишься?» Я посмотрел на него и такой: «Ага».
Так что Кавай попал 9 из 9, затем его стал опекать Лу (Дорт), и в итоге он набрал больше 30.
Клэй, защищался против него всю игру, он забивает с отрицательного угла и хлопает меня по заднице: «Хорошая попытка, новичок».
Кей Ди, он давно не играл в Оклахоме и разговаривал с болельщиками, пока толкался со мной, бросал через мою голову. Это было ужасно», – рассказал Уильямс.
