«Кавай тебя насилует, может, сменишься?» Джейлен Уильямс вспомнил о своих «добро пожаловать в НБА»-моментах

Уильямс поделился воспоминаниями из своего дебютного сезона.

«Мы играли против «Клипперс » и победили. У Кавая был ужасный матч. Я хорошо справился с его опекой. Набрал немного уверенности. Но это был бэк-ту-бэк (две игры за два дня).

В следующей игре он начал поливать через меня – 9 из 9. Во время тайм-аута Марк (Дэйгнолт) говорит: «Он тебя насилует, Джейлен . Может, сменишься?» Я посмотрел на него и такой: «Ага».

Так что Кавай попал 9 из 9, затем его стал опекать Лу (Дорт), и в итоге он набрал больше 30.

Клэй , защищался против него всю игру, он забивает с отрицательного угла и хлопает меня по заднице: «Хорошая попытка, новичок».

Кей Ди, он давно не играл в Оклахоме и разговаривал с болельщиками, пока толкался со мной, бросал через мою голову. Это было ужасно», – рассказал Уильямс.