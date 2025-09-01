Тэйлен Хортон-Такер близок к переходу в «Фенербахче»
24-летний защитник может продолжить карьеру в Европе.
Согласно сообщению источников BasketNews, Тэйлен Хортон-Такер находится на завершающей стадии переговоров с «Фенербахче» и рассматривает два варианта: перебраться в стамбульский клуб или же попытаться закрепиться в составе какой-либо команды НБА.
Однако, если в американской лиге Хортон-Такер не получит подходящих предложений, ожидается, что он начнет свою заокеанскую карьеру в одном из самых престижных клубов Евролиги.
За 6 лет карьеры в НБА защитник провел 305 матчей, выступая в составах «Лейкерс», «Юты» и «Чикаго».
В прошлом сезоне чемпион НБА-2020 принял участие в 58 матчах за «Буллс», набирая в среднем 6,5 очка, 1,7 подбора и 1,4 передачи за 12,5 минуты на паркете.
