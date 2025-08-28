«Панатинаикос» надеется, что Марюс Григонис восстановится к старту Евролиги
Эргин Атаман рассчитывает на участие литовского снайпера в матче с «Баварией».
Григонис пропускал предсезонную подготовку из-за проблем со спиной.
«Он уже начал тренироваться и провел отличные индивидуальные тренировки. Через две недели он должен приступить к командным занятиям. Надеюсь, что к первому матчу Евролиги он будет готов на 100%», – заявил Атаман.
Первая игра «Панатинаикоса» в новом сезоне Евролиги запланирована на 30 сентября 2025 года.
