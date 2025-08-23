Центровой «Фенербахче» Жилсон Бангу покинул площадку на носилках, неудачно приземлившись после данка

Бангу получил повреждение в матче национальных сборных.

Во второй четверти четвертьфинального матча Афробаскета между сборными Анголы и Кабо-Верде Жилсон Бангу спровоцировал потерю у соперника и убежал в быстрый отрыв, завершив атаку данком.

После приземления ангольский центровой тут же упал на паркет, схватившись за ногу. Бангу несколько минут лежал на площадке, прежде чем его унесли на носилках.

По данным источников BasketNews, баскетболист пройдет обследование в Стамбуле, чтобы определить серьезность травмы колена.

В итоге Ангола выиграла матч со счетом 90:80 и вышла в полуфинал, где сыграет с Камеруном. Бангу завершил встречу с 9 очками и 5 подборами.

26-летний игрок присоединился к «Фенербахче » в середине прошлого сезона, в то время когда клуб испытывал проблемы в передней линии из-за травм.

В прошедшем розыгрыше Евролиги Бангу принял участие в 10 матчах, в среднем набирая 2,7 очка и 1,8 подбора за игру.