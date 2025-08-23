  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Центровой «Фенербахче» Жилсон Бангу покинул площадку на носилках, неудачно приземлившись после данка
Видео
1

Центровой «Фенербахче» Жилсон Бангу покинул площадку на носилках, неудачно приземлившись после данка

Бангу получил повреждение в матче национальных сборных.

Во второй четверти четвертьфинального матча Афробаскета между сборными Анголы и Кабо-Верде Жилсон Бангу спровоцировал потерю у соперника и убежал в быстрый отрыв, завершив атаку данком. 

После приземления ангольский центровой тут же упал на паркет, схватившись за ногу. Бангу несколько минут лежал на площадке, прежде чем его унесли на носилках.

По данным источников BasketNews, баскетболист пройдет обследование в Стамбуле, чтобы определить серьезность травмы колена.

В итоге Ангола выиграла матч со счетом 90:80 и вышла в полуфинал, где сыграет с Камеруном. Бангу завершил встречу с 9 очками и 5 подборами.

26-летний игрок присоединился к «Фенербахче» в середине прошлого сезона, в то время когда клуб испытывал проблемы в передней линии из-за травм.

В прошедшем розыгрыше Евролиги Бангу принял участие в 10 матчах, в среднем набирая 2,7 очка и 1,8 подбора за игру.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?423 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoФенербахче
logoБаскетбол - видео
травмы
Жилсон Бангу
logoсборная Кабо-Верде
Афробаскет
logoсборная Анголы
logoTurkish Airlines EuroLeague
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Фенербахче» проявляет интерес к Симоне Фонтеккьо
26 августа, 11:55
Брэндон Бостон перешел в «Фенербахче»
4 августа, 16:38Фото
«Фенербахче» продлил контракт с Кемом Берчем
3 августа, 10:32
Главные новости
Ченнинг Фрай: «Джон Уолл великолепен, но если говорить о недооцененном игроке, то это Блэйк Гриффин»
144 минуты назад
Майкл Портер о задаче на сезон: «Потараюсь впервые попасть на Матч всех звезд»
сегодня, 16:21
Кендрик Перкинс: «После завершения карьеры провел в депрессии около полутора лет»
1сегодня, 15:46
Брэндон Дженнингс: «В детстве завидовал Дрю Холидэю и Демару Дерозану, потому что у них были оба родителя»
сегодня, 15:36
Адвокат Даниила Касаткина: «Не получали никакой информации о запросе США на экстрадицию»
сегодня, 15:21
Отец Джа Морэнта: «Нам предлагали 750 000 долларов за то, чтобы представлять интересы сына»
сегодня, 15:15
ЧЕ-2025. Девушки (U16). Финал. Словения встретится с Испанией
сегодня, 15:02Live
Дуэйн Уэйд: «Болельщикам пора перестать проявлять неуважение к мастерству»
4сегодня, 14:46
Посольство РФ: «Просьбы Даниила Касаткина об улучшении условий содержания в СИЗО были проигнорированы»
2сегодня, 14:28
Патрик Беверли: «Если поставить Пола Джорджа на место Клэя Томпсона, «Голден Стэйт», вероятно, выиграл бы еще больше чемпионатов»
8сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Тайриз Халибертон: «Просто возможность ходить – это сейчас как маленькая победа»
7 минут назад
Эргин Атаман: «Цель сборной Турции на Евробаскете – медаль»
10 минут назад
Энтони Эдвардс попытался произнести свое китайское имя
30 минут назадВидео
Симоне Фонтеккьо молодым игрокам: «Езжайте за рубеж»
32 минуты назад
Ришон Холмс болельщикам «Панатинаикоса»: «Я буду данковать, а вы – неистовствовать»
54 минуты назад
Димитрис Яннакопулос: «Пао» продлит контракт с Диносом Митоглу на пять лет»
сегодня, 15:55
Лаури Маркканен вошел в состав сборной Финляндии на Евробаскет-2025
1сегодня, 15:48
Санти Альдама о Йокиче: «Он – смесь Янниса и Дончича»
сегодня, 15:14
Матеуш Понитка и Джордан Лойд – в составе сборной Польши на Евробаскет-2025
1сегодня, 14:50
Алексей Пегушин назначен вице-президентом «Локомотива-Кубань»
сегодня, 14:36