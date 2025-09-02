Франк Ниликина продлил контракт с «Партизаном»
Французский игрок остается в белградском клубе, несмотря на понижение зарплаты.
Сообщается, что контракт предполагает понижение зарплаты – игрок сознательно пошел на этот шаг, чтобы остаться в клубе.
«Да, я остаюсь и готов как никогда. Думаю, нам удалось стать более зрелой и слаженной командой по сравнению с прошлым годом.
Трудно передать, насколько я рад предстоящему сезону», – заявил Ниликина после подписания контракта.
