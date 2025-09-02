Гендиректор «Белград Арены» Горан Грбович: «Когда НБА представит глобальный план, Евролига рухнет»
Бывший игрок «Партизана» предрек крах Евролиги из-за экспансии НБА.
«Когда NBA представит свой глобальный план, Евролига рухнет. Стопроцентно.
В будущем две команды из Евролиги могут присоединиться к Восточной конференции НБА», – заявил Грбович на подкасте «Jao Mile».
В июнк НБА и Евролига провели встречу при посредничестве ФИБА.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
