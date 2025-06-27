«Партизан» официально сообщил о подписании Джабари Паркера
Джабари Паркер перебрался в Белград.
30-летний американский форвард продолжит карьеру в «Партизане». Паркер завершил сотрудничество с «Барселоной» после двух лет в команде. Форвард продолжит выступать в Евролиге.
На его счету в прошлом розыгрыше турнира 13,8 очка, 4 подбора и 1,7 передачи в среднем.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Партизана»
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