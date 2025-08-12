«Монако» проявляет интерес к Франку Ниликине

Франк Ниликина может вернуться во Францию.

«Монако » проявляет интерес к французскому разыгрывающему (27 лет, 193 см), который может покинуть «Партизан».

В прошлом сезоне Ниликина провел 21 матч в Евролиге за «Партизан », набирая в среднем 6,1 очка, 1,5 подбора и 1,7 передачи, а также помог клубу выиграть Адриатическую лигу и чемпионат Сербии.