«Мужики стучат мячом и получают по 30 млн, но никто не говорит, что это дичь». Модель OnlyFans ответила на выпады Майкла Портера

Словоохотливому лидеру «Нетс» досталось от модели OnlyFans.

Софи Рэйн обратила внимание на двойные стандарты в отношении инфлюэнсеров после критических выпадов игрока «Бруклина ».

20-летняя создательница контента для взрослых недавно призналась, что заработала более 82 млн долларов, причем 43 млн только в 2024 году.

«Мне просто кажется забавным, как мужчины могут стучать мячом и получать чеки на 30 миллионов долларов, но никто не называет это «дичью». Но если женщина с нуля строит бизнес и зарабатывает больше, чем некоторые MVP, это вдруг выставляется кризисом морали».

Майкл Портер на прошлой неделе прокомментировал заработки Рэйн так.

«По-моему, это какая-то дичь, что парни посылают ей деньги. Сидят там в своих комнатушках и ведут себя ненормально. Наверное, они общаются с каким-то чуваком на Филиппинах, который управляет ее аккаунтом».

Рэйн также возмутило то, что Портер подверг сомнению ее рабочую этику.

«Они любят делать вид, что все само собой разумеющееся, но мне в 19 лет никто не вручал контракт, тренера и сделку с производителем обуви. Я работала по 14 часов в день, отвечала на каждое сообщение, редактировала каждый пост. Никто не вкалывал за меня», – объяснила девушка.