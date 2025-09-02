4

Стивен Эй Смит заявил о возможном участии в президентских выборах США

Звезда ESPN может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США в 2028 году.

«У меня нет планов становиться политиком, но я оставил дверь открытой. Во‑первых, потому что меня об этом попросили друзья и близкие.

А во‑вторых – если кандидаты окажутся такими же плохими, как раньше, и мы не увидим света в конце тоннеля в противостоянии с оппонентами, я могу рассмотреть такую возможность. Да, я могу ее рассмотреть», – заявил Стивен Эй Смит в интервью «The Washington Post».

Источник: The Washington Post
