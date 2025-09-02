Майкл Джордан посетил дебютную игру Беличика во главе Северной Каролины. Команда потерпела крупное поражение
Майкл Джордан появился на публике .
Легендарный игрок НБА решил поддержать футбольную команду родного университета Северной Каролины, которая провела первый матч под руководством прославленного тренера НФЛ Билла Беличика.
Джордан был замечен на трибуне в компании экс-игрока НФЛ Лоуренса Тэйлора и бывшего тренера UNC Роя Уилльямса. Появление 6-кратного чемпиона НБА и других известных личностей не спасло Северную Каролину от поражения в игре с Техасским христианским университетом со счетом 14-48.
