Майкл Джордан посетил дебютную игру Беличика во главе Северной Каролины. Команда потерпела крупное поражение

Майкл Джордан появился на публике .

Легендарный игрок НБА решил поддержать футбольную команду родного университета Северной Каролины, которая провела первый матч под руководством прославленного тренера НФЛ Билла Беличика.

Джордан был замечен на трибуне в компании экс-игрока НФЛ Лоуренса Тэйлора и бывшего тренера UNC Роя Уилльямса. Появление 6-кратного чемпиона НБА и других известных личностей не спасло Северную Каролину от поражения в игре с Техасским христианским университетом со счетом 14-48.